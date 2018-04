Dreijährige nach Badeunfall im Zillertal reanimiert

Das Mädchen wurde zur Beobachtung ins Spital gebracht - © APA (Symbolbild)

Ein dreijähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag im Schwimmbad eines Hotels in Fügen im Zillertal beinahe ertrunken. Nach Angaben der Tiroler Polizei war das Kind einer Schweizer Familie unbemerkt in ein 1,36 Meter tiefes Schwimmbecken gelangt und dort untergegangen. Ein zufällig anwesender Kinderarzt – ebenfalls aus der Schweiz – reanimierte gemeinsam mit seiner Frau erfolgreich das Mädchen.