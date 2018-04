Dreijährige schießt in den USA auf schwangere Mutter

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag auf einem Parkplatz in Merrillville im Bundesstaat Indiana. Der Partner der Frau hatte den Berichten zufolge die geladene Handfeuerwaffe auf der Mittelkonsole des Wagens liegen lassen und ging in ein Geschäft. Die Mutter, die Dreijährige sowie ein Einjähriger warteten im Auto. Das Mädchen ergriff demnach die Waffe und löste einen Schuss aus, der die Mutter in die Brust traf.

Mutter im Spital, Vater verhaftet

Die in der sechsten Woche schwangere Frau wurde in ein Krankenhaus in Chicago geflogen, schrieb die “Chicago Tribune”. Der Vater wurde festgenommen. “Es war ein unglückseliger, fahrlässiger Vorfall, der zu verhindern gewesen wäre und der niemals passieren dürfte”, sagte der Polizeichef von Merrillville, Joseph Petruch, dem Blatt.

