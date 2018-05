Dreijähriger in Uganda von Leoparden getötet

In einem Nationalpark im ostafrikanischen Staat Uganda hat ein Leopard einen dreijährigen Buben gefressen. Wie die Behörden am Montag mitteilten, ereignete sich die Tragödie am Freitag im Queen-Elizabeth-Nationalpark im Westen des Landes. Eine Försterin des Parks hatte ihren kleinen Sohn in die Obhut einer Tagesmutter gegeben.

Der Bub sei der Tagesmutter nach draußen gefolgt, sagte der Sprecher der Parkverwaltung, Bashir Hangi. Die Frau habe das nicht bemerkt, sondern sei erst durch dessen Hilferufe alarmiert worden. "Sie hat eingegriffen, aber das war es zu spät, der Leopard war im Busch verschwunden." Am nächsten Tag sei dann der Schädel des Buben entdeckt worden, sagte Hangi. Nun seien Jäger unterwegs, um den Leoparden zu töten. Wenn die Raubkatze einmal einen Menschen gefressen habe, bestehe das Risiko, dass sie noch weitere Menschen angreife.