Dreiste Fake-Bettler rauben Mann in Salzburg aus

In Michaelbeuern wurde ein Mann von Fake-Bettlern ausgeraubt. - © Bilderbox

Vier Frauen mit einem Kleinkind suchten am Salzburger Hauptbahnhof um Unterschlupf und fragten einen 63-jährigen Deutschen um Hilfe. Als dieser sie in seine Wohnung in Michaelbeuern (Flachgau) ließ, schnappten die Fake-Bettler an Allerheiligen zu.