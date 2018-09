Dreister Betrüger zockt Salzburgern während Haftfreigangs Zehntausende Euro ab

Der 55-Jährige gründete laut Polizei eine Scheinfirma. Ermittlungen zufolge gab er Darlehen für Beteiligungszertifikate aus und lockte zumindest drei Salzburgern hohe Bargeldbeträge heraus.

Betrüger saß bereits im Knast

Der Flachgauer war in der Justizanstalt Salzburg wegen Betruges von 2015 bis Ende Februar 2018 inhaftiert. Die Gefängnisstrafe dürfte ihn aber nicht davon abgehalten haben, während seiner Freigänge weitere Straftaten zu begehen. Laut Polizei gab er sich als vermögender Manager von Firmen aus. Er fertigte Darlehensverträge an und versprach hohe Renditen.

Über 50.000 Euro herausgelockt

Auf diese Maschen fielen einige Personen herein. Die Geldbeträge, die sie dem Mann übergaben, reichten von ein paar Tausend Euro oder bis zu mehreren 10.000 Euro, wie ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage erklärte.

Dreiste Betrugsmasche fliegt auf

Die Beteiligungszertifikate seien aber wertlos gewesen. Die Opfer des mutmaßlichen Betruges brachten schließlich eine Anzeige ein. Der Beschuldigte wurde in der Vorwoche in Hallein (Tennengau) festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

(APA)