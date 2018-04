Drexler nähme UKHs nur gegen Geld vom Bund

Landesrat Drexler nannte Bedingungen - © APA

Der steirische Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) unterstützt die Sozialversicherungsreform der Bundesregierung, in der”Presse” nannte er aber Bedingungen. So müsse es Geld vom Bund geben, sollten die Länder die AUVA-Unfallkrankenhäuser übernehmen. Aus der schwarz dominierten Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) kam Widerstand, eine Auflösung der AUVA komme nicht in Frage, hieß es.