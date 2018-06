Dringlicher NEOS-Antrag für Reform der Zentralmatura

Zentralmatura ist durch 5er-Debakel in Mathematik in aller Munde - © APA

Die NEOS setzen sich für eine Reform der Zentralmatura ein und haben dazu am Mittwoch im Nationalrat einen Dringlichen Antrag eingebracht. Künftig soll sich der zentrale Teil auf jene Fächer beschränken, die zur allgemeinen Hochschulreife führen, so die Forderung, also auf Deutsch, Mathematik und Englisch. Die Ergebnisse sollen extern beurteilt werden.