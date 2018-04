Dringlichkeitssitzung der OPCW zu Fall Skripal

Großbritannien macht Russland für den Giftanschlag verantwortlich - © APA (AFP)

Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) hat am Mittwoch in einer Dringlichkeitssitzung über die Ermittlungen zum Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal beraten. Das Treffen hinter verschlossenen Türen in der OPCW-Zentrale in Den Haag begann am Vormittag, wie aus Diplomatenkreisen verlautete.