Drogen-Alko-Lenker rammte in Linz einen Streifenwagen

Folgenschwere Alko-Fahrt in Linz - © APA

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Freitag in Linz ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Autolenker geliefert. Am Ende seiner Flucht krachte der 23-Jährige frontal in einen Funkwagen. Der anschließende Versuch, zu Fuß das Weite zu suchen und sich hinter parkenden Fahrzeugen zu verstecken, scheiterte: Der Mann wurde in die Justizanstalt eingeliefert.