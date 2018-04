Drogen für 23 Millionen Euro in Thailand beschlagnahmt

Die Polizei hat Drogen im Wert von 23 Millionen Euro - © AP Photo/Sakchai Lalit

In Thailand hat die Polizei Rauschgift im Wert von umgerechnet mehr als 23 Millionen Euro beschlagnahmt. Bei einer Serie von Razzien wurden insgesamt elf mutmaßliche Drogenschmuggler festgenommen, darunter auch drei Ausländer, wie die Polizei am Dienstag in Bangkok mitteilte. Bei einer Verurteilung droht ihnen im schlimmsten Fall die Todesstrafe.