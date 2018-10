Drogenfund im Pongauer Rotlichtmilieu

Die Kontrolle verlief vorerst völlig ohne Beanstandungen, heißt es in dem Polizeibericht Donnerstagfrüh. Doch dann schlug ein Diensthund am Fahrzeug des Bordellbetreibers auf Suchtgift an.

Bordellbetreiber nicht geständig

Bei einer freiwilligen Nachschau konnten im Auto des Mannes rund 1,3 Gramm Kokain und diverse Suchtgiftutensilien sichergestellt werden. Der 48-jährige Beschuldigte zeigte sich nicht geständig. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Bordellbetreiber angezeigt.