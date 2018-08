Drogenring ausgehoben: Suchtgift im Wert von 100.000 Euro

Das Landeskriminalamt Salzburg führte umfangreiche und langwierige Ermittlungen durch. Bei einer Hausdurchsuchung in der gemeinsamen Wohnung der beiden in der Stadt Salzburg konnten sie folgende Suchtmittel sicherstellen: Knapp 1.900 Gramm Marihuana, zirka 415 Gramm Amphetamin, etwa 600 Stück Ecstacy, 66 Gramm MDMA, 170 Gramm Haschisch sowie eine geringe Menge an Cannabisöl und eine große Menge an Streckmitteln für den Suchtgiftverkauf.

Drogen verkaufsfertig abgepackt

Auch Bargeld und elektronische Geräte wurden von der Polizei gefunden. Die meisten Drogen waren bereits verkaufsfertig in kleine Plastiksäckchen abgepackt. Die Hauptlieferanten der Suchtgiftmittel wurden ebenfalls ausgeforscht. Es handelt sich dabei um eine Deutsche und deren türkischstämmigen Freund. In Salzburg haben die 21-jährige Österreicherin und der 20-jährige Georgier rund 2150 Gramm Marihuana, rund 1060 Gramm Amphetamin, rund 1060 Stück Ecstasy sowie 50 bis 70 Gramm MDMA von den beiden gekauft. Die Polizei stellte bei der deutschen Staatsbürgerin weitere rund 430 Gramm Amphetamin sowie knapp 100 Gramm MDMA sicher. Die Verkäufer befinden sich in Deutschland in Haft.

Drogenring ausgehoben: Käufer ausfindig gemacht

Bei der Hausdurchsuchung in Salzburg stellte die Polizei ein Handy sicher und konnte damit zehn Abnehmer in Österreich ausforschen. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Die Österreicherin und der Georgier sind zum gewinnbringenden Suchtmittelverkauf von Marihuana, Ecstasy-Tabletten, Speed sowie MDMA im vergangenen Jahr geständig. Ermittlungen ergaben den Verkauf seit 2015. Das Pärchen wird angezeigt.