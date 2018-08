Drohnenabwehrsysteme für Justizanstalten gegen Schmuggel

Die Systeme sollen Drogenschmuggel unterbinden - © APA

Zur Verhinderung allfälliger Schmuggelversuche per Drohnen wird in fünf österreichischen Justizanstalten jetzt ein Abwehrsystem getestet. Dabei wird vereinfacht ausgedrückt ein Netz abgeschossen, in dem sich die Drohne verfängt und abstürzt. Der Probebetrieb findet nach Angaben des Justizministeriums vom Freitag in den Justizanstalten Stein, Graz-Karlau, Garsten, Hirtenberg und Suben statt.