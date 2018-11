Drohung gegen Zeller Wirt: Sexismus am Männerklo

Die Polizei ermittelt wegen Drohungen gegen den Zeller Wirt (Symbolbild). - © APA/BARBARA GINDL

Ein offenbar als Spaß gemeinter Text auf der Herrentoilette eines Gasthauses in Zell am See (Pinzgau) hat in sozialen Medien eine Sexismusdebatte ausgelöst, aber auch zu Drohungen gegen den Lokalbetreiber geführt. Unter anderem wurde gefordert: “alles anzünden, einfach”. Die Polizei wurde inzwischen informiert.