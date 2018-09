DSDS-Casting: Zahlreiche Salzburger folgen Aufruf

Nervosität und Aufregung waren am Dienstag beim DSDS-Casting am Mirabellplatz auch für Nicht-Teilnehmer zu spüren. Zahlreiche Salzburger folgten dem Aufruf der TV-Show und stellten sich den strengen Ohren der Jury. Nicht immer reichte es da für ein “Ich bin weiter” – Freudentränen und Enttäuschung lagen nahe beieinander.

DSDS: Weitere Stopps in Linz und Wien

Der Start zur Castingtour war bereits am 23. August in Bremen. Im Zuge der Tour werden 40 weitere Städte im deutschsprachigen Raum angefahren. Weitere Österreich-Stopps sind am Donnerstag in Linz und am Freitag in Wien.

Infos zum offenen Casting

Das Team bietet dabei Bewerbern zwischen 16 und 30 Jahren die Chance, sich von 14 Uhr bis 20 Uhr beim offenen Casting vorzustellen und entdecken zu lassen. Zum offenen Casting wird ein Personalausweis benötigt. Minderjährige müssen eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten mitbringen. Bewerber sollten drei Songs vorbereiten und falls sie ein Instrument spielen, dieses auch gerne mitbringen.