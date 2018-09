DTM-Pilot Rast gewann Samstag-Rennen in Spielberg

Rene Rast raste zum Sieg - © APA

Das erste Rennen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) am Samstag in Spielberg ging nach einem turbulenten Finish an Audi-Pilot Rene Rast vor seinem Stallkollegen und deutschen Landsmann Mike Rockenfeller und dem Schweizer Nico Müller. Mercedes-Pilot Paul Di Resta (GBR) übernahm mit einem vierten Platz die Gesamtführung von Garry Paffett (GBR).