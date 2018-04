Dürfen Hunde auch einmal freilaufen?

In der Stadt Salzburg gilt für die Vierbeiner entweder Leinen- oder Maulkorbpflicht. Ein Hundehalter kann sein Tier also mit Maulkorb frei laufen lassen. In vielen Salzburger Gemeinden ist eine Leine ebenfalls Vorschrift. Trotzdem laufen Hunde gerade auf großen Wiesen oder in der Nähe von Wäldern immer wieder frei herum.

Tierschützer: Hund im Wald anleinen

“Halter sollten ihren Hund dort, wo mit Wild zu rechnen ist, und gerade im Frühjahr, wenn viele Jungtiere geboren werden, an eine Schlepp- oder Laufleine nehmen. Damit können sie sich und ihrem Tier viele Unannehmlichkeiten ersparen”, so Martina Pluda von Vier Pfoten am Freitag in einer Aussendung. Die Vierbeiner gefährden sich dabei auch selbst, denn zum Schutz der Wildtiere können sie von Jägern abgeschossen werden.