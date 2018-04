Duisburger U-Bahn-Unfall: Fahrer steuerten Züge manuell

U-Bahn-Zusammenprall forderte 20 Verletzte - © APA (dpa)

Beim Duisburger U-Bahn-Unfall mit mehr als 20 Verletzten sind die Züge nicht wie sonst üblich von der Zugsicherungstechnik gesteuert worden. Es habe kurz vor dem Unfall am Dienstag eine Störung gegeben. Dadurch hätten die Fahrer die Bahnen in dem U-Bahn-Tunnel manuell steuern müssen, teilte die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) am Donnerstag mit.