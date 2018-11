Der Salzburger erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

Zwei junge Männer werden verdächtigt, am Mittwochabend einen 21 Jahre alten Mann durch Schläge in der Stadt Salzburg schwer im Gesicht verletzt zu haben. Das berichtet die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.