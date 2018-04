Durchsuchungen bei Porsche wegen Dieselskandals

Die Dieselskandal hat nun auch Porsche eingeholt - © APA (dpa)

Wegen Betrugsverdachts im Zusammenhang mit dem Dieselskandal haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch zahlreiche Gebäude der VW-Tochter Porsche durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Vormittag mitteilte, durchsuchen “derzeit” 33 Staatsanwälte und 160 Polizisten insgesamt zehn Objekte in Baden-Württemberg und Bayern.