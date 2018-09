Duterte traf israelischen Präsidenten in Jerusalem

Philippinnen beziehen Waffen aus Israel - © APA (AFP)

Der auch wegen eines Hitler-Vergleichs umstrittene philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat das israelische Staatsoberhaupt Reuven Rivlin getroffen. “Ich muss betonen, dass die ganze Menschheit, nicht nur die jüdische Welt und die freie Welt, gefühlt haben, dass Hitler den Teufel selbst darstellt”, sagte Rivlin am Dienstag in Jerusalem. Menschenrechtler kündigten Proteste gegen das Treffen an.