Dutzende Migranten in der Ägäis aufgegriffen

Die griechische Küstenwache hat 73 Migranten in der Ägäis aufgegriffen und zwei mutmaßliche Schlepper festgenommen. Die aus verschiedenen Staaten des Nahen Ostens, aus Pakistan und Afghanistan stammenden Menschen wurden an Bord einer Segelyacht vor der Insel Leros entdeckt, berichtete das Staatsradio ERT am Dienstag. Bei den Schleppern soll es sich um einen Italiener und einen Ukrainer handeln.

Das sagte ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur. Es wird vermutet, dass die Schlepper die Migranten von der türkischen Küste direkt zum griechischen Festland bringen wollten. Alle Migranten seien wohlauf und seien nach Leros gebracht worden, fügte der Offizier hinzu. Auf Leros gibt es ein Registrier- und Aufnahmezentrum für Migranten und Flüchtlinge. Migranten, die aus der Türkei zu den griechischen Inseln übersetzen, müssen dort bleiben. Wer kein Asyl in Griechenland bekommt, kann in die Türkei zurückgeschickt werden. Der vor zwei Jahren abgeschlossene EU-Türkei-Flüchtlingspakt sieht dies vor. (APA/dpa)