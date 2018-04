Dutzende Tote bei IS-Überraschungsangriff in Ostsyrien

Mayadin war lange unter Kontrolle der IS-Miliz, doch wurde die Stadt am Westufer des Euphrat im Oktober 2017 von den syrischen Regierungstruppen erobert. Die IS-Miliz kontrolliert inzwischen nur noch wenige Dörfer in der Badia-Wüste östlich des Euphrat. Laut der Beobachtungsstelle dauert die IS-Offensive auf Mayadin an. Die oppositionsnahe Organisation bezieht ihre Informationen von Aktivisten vor Ort. Für Medien sind sie kaum zu überprüfen.

Unterdessen wirft Russland den Rebellen in Syrien vor, sie hinderten die Chemiewaffen-Inspektoren daran, die Stadt Douma zu erreichen. Die Vertreter der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) sollen dort dem mutmaßlichen Giftgasangriff untersuchen.

Am Mittwoch hatten die OPCW-Inspektoren nach Schüssen auf UNO-Mitarbeiter ihren Einsatz in Syrien erneut verschoben. Nach Angaben von OPCW-Direktor Ahmet Üzümcü war eine von zwei Gruppen der UNO-Sicherheitsabteilung UNDSS bei einem Erkundungsbesuch in der ehemaligen Rebellenhochburg Douma beschossen worden.

(APA/ag.)