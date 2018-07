Dutzende Waldbrände wüten in Schweden

Die schwedische Landidylle ist getrübt - © APA (AFP)

In Schweden wüten derzeit dutzende Waldbrände – ein ungewohntes Problem für das nordeuropäische Land. Die Behörden forderten am Mittwoch die Anrainer vor allem in den zentralschwedischen Regionen Gävleborg, Jämtland und Dalarna zum Verlassen ihrer Häuser auf. Im gesamten Land wüteten demnach insgesamt 44 Brände. Berichte über Verletzte oder Tote gab es keine.