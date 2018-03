Ebensee: 55-Jähriger stirbt bei Frontalcrash mit Lkw

Das Wrack wurde komplett zerstört. - © FF Ebensee

Ein 55-Jähriger kam am Montagnachmittag im Bartlkreuztunnel in der Gemeinde Ebensee (Bez. Gmunden) mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen Lkw. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.