Eddy Merckx Classic heuer im neuen Format

Fünf Mal gewann die Radsportlegende Eddy Merckx die Tour de France. Und als ob das nicht genug wäre, legte er noch fünf Siege beim Giro d‘Italia drauf. Nach dieser Radsportlegende, inzwischen ein bekennender Salzburg-Fan, ist das Rennen am kommenden Wochenende im Flachgau benannt.

Charity-Einnahmen gehen an Wings for Life

Der Belgier wird wie fast immer selber in die Pedale treten. „Eine tolle Sportveranstaltung für das Land Salzburg, die von der Genussstrecke bis hin zur Langdistanz ein sehr abwechslungsreiches Rennprogramm bietet. Besonders freut es mich, dass es auch eine Charity-Ausfahrt gibt. Die Einnahmen daraus kommen der Wings for Life Stiftung für Rückenmarkforschung zugute“, betont Sportlandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) in einer Aussendung.

Eddy-Mercky-Classic mit eigenem Trikot

Das Start-Trikot für die Teilnehmer der traditionellen Charity-Ausfahrt am Samstag wurde vom Künstler Bernd Horak gestaltet. Und Neues gibt es auch vom Format des Radmarathons: Erstmals gibt es eine Genuss-Strecke für alle. Dafür wurde die einstige Kurzstrecke in die „Jedermann Genusstour“ über 63 Kilometer umgewandelt – egal ob mit Rennrad oder E-Bike.

Marathon am Sonntag

Der Startschuss des Radmarathons erfolgt am Sonntag um 8.00 Uhr beim Fuschlseebad in Fuschl am See. Die drei Varianten führen über 63, 106 und auf der Langdistanz über 169 Kilometer. Die Siegerehrung ist für 14.30 Uhr geplant, Schnöll und Eddy Merckx werden die Trophäen überreichen. Beim Fuschlseebad gibt es außerdem ein großes Fest rund um das Rad-Event – am Samstag von 14.00 bis 17.00 Uhr und am Sonntag ab 7.00 Uhr bis nach der Siegerehrung.