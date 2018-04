Das teilte sie am Freitag in Hamburg bei der Vorstellung des Spielplans für die Saison 2018/19 mit. Weitere Höhepunkte in der kommenden Spielzeit sind das Musical “Lazarus” von David Bowie und Enda Walsh (Regie: Falk Richter), “Wer hat Angst vor Virginia Woolf?” von Edward Albee (Regie: Karin Beier), sowie eine Inszenierung von Karin Henkel und Katie Mitchell und ein neues Stück mit dem Titel “Probleme, Probleme, Probleme” von René Pollesch.

