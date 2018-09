Edle Luxusschlitten bei “Cars & Coffee” im Schloss Kleßheim

Bei der “Cars & Coffee”-Eventreihe finden regelmäßig an verschiedenen Orten Sportwagen und deren Fans zusammen – am Wochenende zum bereits zweiten Mal in Salzburg. Über 50 Teilnehmer sind dazu gekommen. Am Samstag startete das Wochenende zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit einem exklusiven Galadinner im Schloss Hellbrunn. Am Sonntag wurden die Luxuswagen schließlich vor dem Schloss Kleßheim präsentiert. Angeführt wurden die Fahrzeugparade vom offiziellen Polizei Porsche 911.