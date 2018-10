Edward Snowden tritt via Video-Liveschaltung erstmals in Österreich auf

Snowden beantwortet Fragen via Video - © APA (Archiv/AFP/Getty)

Der wohl bekannteste Whistleblower unserer Zeit, Edward Snowden, tritt am Donnerstag erstmals in Österreich auf – in der für ihn gewohnten Manier – per Video-Liveschaltung im Congress Innsbruck. Wir übertragen den LIVESTREAM ab 18.30 Uhr.