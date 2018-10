Edward Snowden tritt erstmals in Österreich auf – Per Video

Snowden beantwortet Fragen via Video - © APA (Archiv/AFP/Getty)

Der wohl bekannteste Whistleblower unserer Zeit, Edward Snowden, tritt am Donnerstag erstmals in Österreich auf – in der für ihn gewohnten Manier – per Video-Liveschaltung im Congress Innsbruck. Seit seinen Enthüllungen über die beispiellose Massenüberwachung von Bürgern weltweit im Jahr 2013 ist Snowden einer der meistgesuchten Männer der Welt und lebt in Russland im Exil.