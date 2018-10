﻿Schmarrn-Weltrekord: Stubaital nimmt St. Georgen Titel ab

Exakt 309 Kilogramm Kaiserschmarrn, 2.200 geschlagene Eier, über 1.000 ausgegebene Portionen, und tausende Fans: Das sind die beeindruckenden Eckdaten des weltgrößten Kaiserschmarrns wie von der offiziellen Guinnes World Records Rekordrichterin bestätigt, der vergangenen Samstag beim 4. Stubaier Schmarrnfest in Neustift gebacken wurde. Als am Nachmitttag verkündet wurde, dass der Titel unter Dach und Fach ist, war der Jubel aller Beteiligten und Anwesenden schier grenzenlos. Mit dem neu aufgestellten Rekord im Kaiserschmarrn-Kochen kürte sich das Stubaital zum zweiten Mal nach 2015 offiziell zum Titelträger und entthronte damit St. Georgen im Salzburger Flachgau. Die bisherige Bestmarke wurde an diesem 6. Oktober 2018 um 38 Kilogramm übertroffen.

Im Anschluss an den Rekordversuch wurde der wieder gewonnene Titel ausgiebig gefeiert. /TVB STubai Tirol ©

Stubaital wieder Kaiserschmarren-Hochburg

Das Stubaital ist damit wieder Kaiserschmarrn-Hochburg. Im Rahmen der vierten Auflage am Kampler See in Neustift holten sich die sechs Weltrekordköche Walter Göglburger, Andreas Stern, Matthias Müller, Roland Schüller, David Kostner und Schmarrn-König Johannes Steixner den “Guinnes World Records”-Titel für den größten Kaiserschmarrn zurück und entthronten damit St. Georgen.

“Wir sind überglücklich”

“Es war eine Menge Arbeit, aber wir sind natürlich überglücklich, dass wir den Titel nun wieder zurück ins Stubai gebracht haben. Wir sind wieder die Nummer eins auf der Welt. Ich bin richtig stolz auf die Köche und alle Beteiligten für diesen tollen Tag”, jubelte auch TVB-Geschäftsführer Roland Volderauer. Weltrekord-Koch David Kostner freute sich ebenfalls über eine sehr gelungene Veranstaltung. “Es macht jedes Jahr sehr viel Spaß, hier mit allen zu kochen. Wenn es dann auch noch für einen Weltrekord reicht, ist die Freude natürlich grenzenlos.”