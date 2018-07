Ehemaliger NHL-Champion Ray Emery ertrunken

Emery war zunächst als vermisst gemeldet und einige Stunden später nahe seines letzten bekannten Aufenthaltsortes tot aufgefunden worden. Er war 2013 mit den Chicago Blackhawks NHL-Champion geworden.

The Chicago Blackhawks organization was deeply saddened to hear of Ray Emery’s passing. We extend our heartfelt condolences to his family and friends. The Blackhawks will fondly remember Ray as a fierce competitor, a good teammate and a Stanley Cup champion. pic.twitter.com/Q2gm0gG6sZ

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 15. Juli 2018