Ehepaar in Neumarkt feiert Diamantene Hochzeit

Theresia und Hermann Költringer bekamen Besuch von Bürgermeister Adi Rieger (rechts). - © Stadtgemeinde Neumarkt

60 Jahre: So lange sind Theresia und Hermann Költringer bereits verheiratet. Das Paar aus Neumarkt am Wallersee (Flachgau) ist schon länger als sein halbes Leben lange zusammen. Doch nicht nur die Költringers, auch zwei weitere Paare feiern in der Gemeinde ein Hochzeitsjubiläum.