“Ehren-Polizeihund” rettet Kind in australischer Wildnis

Die Polizei belobigte den Hund für seinen tapferen Einsatz. - © Facebook/Queensland Police

Weil er ein dreijähriges Mädchen während einer Nacht allein in der Wildnis beschützt hat, ist in Australien ein tauber und fast blinder Hund zum “Ehren-Polizeihund” ernannt worden. “So ein guter Bursche, ‘Max’!”, schrieb die Polizei des Bundesstaates Queensland am Samstag auf Facebook über den Hund.