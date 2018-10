Ein Informatik-Uni-Studium bereits vor der Matura

Das Projekt an der Uni Salzburg wird mit 130.000 Euro vom Land gefördert. - © Neumayr/Archiv

46 Schüler des Akademischen Gymnasiums und des Herz Jesus Gymnasiums in der Stadt Salzburg studieren an der Universität Informatik, geblockt alle drei Wochen an Samstagen – und das schon lange vor der Matura. Mit “Go4IT” macht die Uni Salzburg gegen den Fachkräftemangel im Bereich IT mobil.