Ein Kindersitz fällt bei ÖAMTC-Test durch

Die Kindersitze wurden in den Kategorien Sicherheit, Ergonomie und Bedienung sowie Schadstoffbelastung getestet, informiert der ÖAMTC in einer Aussendung. “Jeder dieser Kindersitze kann ohne Bedenken gekauft werden – sucht man nach Schwächen, wird man am häufigsten im Bereich Ergonomie fündig. Speziell der Platzbedarf im Auto ist mitunter relativ hoch.”

Die weiteren Testergebnisse: Drei “befriedigend”, ein “genügend” und ein “nicht genügend” – HIER könnt ihr die Details nachlesen.

Sitzschale bricht bei Frontalcrash

Der Concord Ultimax i-Size fällt mit “nicht genügend” durch. “Beim simulierten Frontalcrash mit einem 15 Kilogramm schweren Dummy bricht beim in Fahrtrichtung ausgerichteten Sitz die Sitzschale”, erklärt der ÖAMTC-Experte. “Auch wenn der Dummy dadurch noch nicht nach vorne fliegt, bietet die zerstörte Struktur keinen ausreichenden Schutz mehr.” Und auch wenn der Sitz rückwärts ausgerichtet wird, hilft das nicht viel: Die Sitzschale löst sich beim Test im hinteren Bereich von der Basis, was ebenfalls ein hohes Verletzungsrisiko birgt.

Das sind die getesteten Kindersitze. /ÖAMTC ©

Erster Kindersitz mit integrierten Airbags

Unter den Testkandidaten ist mit dem Maxi Cosi Axissfix Air der erste Kindersitz mit integrierten Airbags. “Die Airbags liegen in den Schulterpolstern der Hosenträger-Gurte und werden – laut Hersteller – aktiviert, sobald der Kindersitz mittels Isofix im Auto verankert ist “, erklärt Kerbl. “Ein Sensor im Sitz erkennt einen Aufprall und löst den Airbag aus.” Die Testergebnisse geben diesem neuartigen System recht: Gegenüber dem 2015 getesteten Axissfix ohne Airbag reduzieren sich die auf Nacken und Kopf wirkenden Kräfte je nach Dummygröße um 15 bis 50 Prozent.

ÖAMTC-Tipps für Kindersitz-Kauf

“Hat man sich für einen Sitz entschieden, sollte man sich mit der Handhabung genau vertraut machen. Der richtige Einbau ist wichtig – denn nur so ist das Kind bei einem Unfall bestmöglich geschützt”, erklärt Kerbl. “Vor allem ist darauf zu achten, dass der Sitz stabil im Fahrzeug eingebaut ist, dass die Gurte geradlinig verlaufen und straff gezogen sind.”