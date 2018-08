Ein Railjet schneller als der Storch

“Ist zufällig ein Arzt oder eine Hebamme an Bord?”, diese ungewöhnliche Durchsage hörten Zugreisende am frühen Dienstagnachmittag im Railjet 60 kurz vor dem Bahnhof Neumarkt-Köstendorf. Bei einer Hochschwangeren ist während der Fahrt die Fruchtblase geplatzt, berichtete ÖBB-Sprecher Robert Mosser in einer Presseaussendung.

Ärztin kümmert sich um Hochschwangere

Zufällig sei eine Ärztin im Zug gewesen. Diese habe sich um die werdende Mutter gekümmert. Über die ÖBB-Verkehrsleitzentrale in Salzburg wurde außerdem die Rettung alarmiert. Die Strecke wurde dem Lokführer umgehend freigegeben, so dass er ohne Unterbrechungen nach Salzburg fahren konnte.

Sanitäter warten am Salzburger Hauptbahnhof

Bei der Ankunft am Hauptbahnhof wartete bereits am Bahnsteig das Rote Kreuz auf die werdende Mutter. Die Sanitäter brachten die Frau ins Landeskrankenhaus. Dort gebar sie kurze Zeit später ihr Kind. Mutter und Baby seien wohlauf, sagte Mosser.