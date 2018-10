In Saalfelden verletzte sich bei einem Arbeitsunfall eine Person schwer. - © Neumayr/Symbolbild

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Dienstag in Saalfelden im Bereich Almdorf (Pinzgau) gekommen. Ein 61-jähriger Zimmerer stürzte von einem Vordach etwa fünf Meter in die Tiefe. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.