Der Schwerverletzte wurde per Rettungshubschrauber ins UKH geflogen. - © Bilderbox/Archivbild

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Dienstag in Weißbach bei Lofer (Pinzgau) gekommen. Ein 21-Jähriger stürzte mit einem Muldenkipper 40 Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Der junge Mann wurde mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.