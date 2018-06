Ein Ticket für Westbahn und Meridian

Der Fahrplan beider Unternehmen ist in Salzburg Hauptbahnhof optimal aufeinander abgestimmt, was einen einfachen und schnellen Umstieg ermöglicht. Für Reisende im Abschnitt von Wien, St. Pölten bzw. Amstetten bis München gibt es das “Guten Tag Ticket WestWien”. Es kostet für eine Person 53 Euro und für bis zu vier weitere Reisende jeweils 20 Euro zusätzlich. Fünf Personen zahlen somit insgesamt 133 Euro – für beliebig viele Fahrten an einem Tag. Reisende, die in Linz, Wels oder Attnang-Puchheim in dieWestbahn steigen, nutzen das “Guten Tag Ticket West Linz”. Eine Person zahlt für das Tagesticket 43 Euro, die weiteren Reisenden jeweils 15 Euro zusätzlich, der Preis für fünf Reisende liegt bei gesamt 103 Euro, ebenfalls für unlimitiertes Reisen

Das Tagesticket gilt am gewählten Kalendertag in der Westbahn zu jeder Zeit und im Meridian Montag bis Freitag ab 9.00 Uhr, am Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 0.00 Uhr und immer bis 3.00 Uhr des Folgetages.

(APA/SALZBURG24)