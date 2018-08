Ein tierischer Tag am Bauernhof: Land Salzburg erfüllt Kindertraum

Einmal einen Tag am Bauernhof verbringen: Dieser Kindertraum wurde Sarah (8), Laura (8) und Felix (5) vom Land Salzburg erfüllt. Das Trio durfte einen Tag im Stadtstall in Salzburg-Maxglan verbringen – und lernte dabei allerhand. Zum Beispiel wieso Kühe gepierct sind und was mit der vielen Schafwolle passiert.