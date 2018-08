Bei einem Erdrutsch in den italienischen Alpen ist am Montagabend ein Mann ums Leben bekommen, eine mit ihm reisende Frau wird noch vermisst. Das Unglück ereignete sich gegen 18 Uhr im Tal Val Ferret in der Gemeinde Courmayeur, als sich Schlamm und Geröll über das Auto das Mannes sowie weitere Fahrzeuge ergossen, wie die autonome Region Aostatal mitteilte.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 61-jährigen Touristen aus Mailand. Rund 120 Menschen wurden evakuiert. Sie kamen in einer Sporthalle und im örtlichen Golfclub unter. Die Behörden schlossen weitere Opfer nicht aus. Die Straße war zum Zeitpunkt des Erdrutsches stark befahren. Erste Überflüge über das Gebiet hätten gezeigt, dass mehrere Autos betroffen seien, hieß es in der Mitteilung. (APA/dpa/ag.)