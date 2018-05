Abschluss des "Marsches der Rückkehr" ist am 15. Mai geplant - © APA (AFP)

Bei erneuten Konfrontationen mit israelischen Soldaten ist an der Gaza-Grenze ein Palästinenser getötet worden. 50 seien verletzt worden, davon 20 durch Schüsse, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza am Freitag. Seit Ende März sind damit bei Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze 54 Palästinenser getötet, Tausende verletzt worden.