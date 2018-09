Ein Toter und Verletzte bei Zwangseinweisung in Hamburg

Einer der Männer sprang aus dem Gebäude - © APA (dpa)

Bei einer Zwangseinweisung hat ein psychisch Kranker am Montag in Hamburg mehrere Menschen und sich selbst mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und angezündet. Ein 50-jähriger Mitarbeiter des Bezirksamts starb noch an Ort und Stelle an seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Dessen Kollege und der 28-jährige Täter wurden lebensgefährlich verletzt.