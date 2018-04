Ein Verkehrstoter am Osterwochenende

Erst einmal gab es so wenig Verkehrstote am Osterwochenende - © APA (dpa)

Am gesamten Osterwochenende ist in Österreich ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Das bedeutet den absoluten Tiefstand seit Einführung der Statistik im Innenministerium 1968 – ebenso wie am Osterwochenende 2013, als es ebenfalls einen Verkehrstoten gab.