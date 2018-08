Ein Verkehrsunfall in Straßwalchen forderte am Montag die Einsatzkräfte. - © Bilderbox/Symbolbild

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad ist es am Montagnachmittag in Straßwalchen in der Pfongauerstraße gekommen. Dabei wurde ein 61-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.