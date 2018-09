Die alarmierte Berufsfeuerwehr Salzburg konnte den Brand in dem Haus in der Laufenstraße rasch löschen. Auslöser dürfte eine Kerze im Bad gewesen sein. Der 56-Jährige hatte gegenüber der Polizei angegeben, dass er ein Teelicht auf dem Spülkasten angezündet hatte. Während des Brandausbruchs habe er geschlafen. Erst die Feuerwehr weckte den Mann. Vom Roten Kreuz wurde er zur Untersuchung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.