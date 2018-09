Ein weiterer Österreicher in der Türkei in Haft

Ob es auch in diesem Fall um Terrorvorwürfe gehe, wollte der Sprecher nicht sagen. Auch weitere Details gab er nicht bekannt. Es komme immer wieder zu Anhaltungen oder kurzfristigen Festnahmen österreichischer Staatsbürger in der Türkei. “In den meisten Fällen können wir aus Datenschutzgründen keine Angaben zu diesen Personen machen, oft erfahren wir erst im Nachhinein davon, weil sich die Personen nicht bei österreichischen Vertretungsbehörden melden”, sagte Guschelbauer.

Von weiteren Festnahmen hatte am Mittwochabend das ORF-Fernsehen berichtet. Die frühere Grüne Nationalratsabgeordnete Berivan Aslan berichtete am Donnerstag auf Twitter von einer alleinerziehenden Mutter aus Linz. Sie sei am Samstag festgenommen worden, sie sei inzwischen aber wieder frei. Ein Arbeiter aus Tirol sei seit dem 23. August in Haft. In beiden Fällen handle es sich um österreichische Staatsbürger kurdischer Abstammung.

Update: Die Linzerin wurde doch nicht freigelassen. Ich befürchte, dass ihre U-Haft viel länger dauern wird, als geplant.#MaxZirngast https://t.co/ZLCJtuC3CN — Berîvan Aslan (@Berivan_Aslan_) 13. September 2018

Nur Anwalt konnte bislang zu inhaftiertem Österreicher

Der am Dienstag in Ankara festgenommene Österreicher hatte laut Guschelbauer am Donnerstag erneut Besuch von seinem Anwalt. Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in der Türkei konnten noch nicht zu ihm. Die Anfrage für einen Haftbesuch müsse von den türkischen Behörden bearbeitet werden, dies könne erfahrungsgemäß ein paar Tage dauern, hieß es.

(APA)