Einbrecher halten Salzburger Polizei auf Trab

Zwei E-Bikes sowie eine Motorsäge entwendeten Unbekannte bei einem nächtlichen Einbruch in eine Gartenhütte in St. Martin bei Lofer (Pinzgau). Laut Polizei entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Einbruch in Pongauer Kindergarten

Die Kellertüre eines Kindergartens brachen unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in Badbruck (Pongau) auf. Es wurde allerdings nichts gestohlen. In der gleichen Nacht wurde in eine Gärtnerei in Bad Gastein (Pongau) eingebrochen. Bargeld in dreistelliger Höhe wurde entwendet, so die Polizei.

Trio schlägt in Saalfelden zu

Ein besonders dreistes Trio schlug Mittwochnachmittag in Saalfelden (Pinzgau) zu: Ein Mann ließ sich in einem Elektronikgeschäft beraten, während seine zwei Komplizen in der Zwischenzeit versperrte Glasvitrinen aufknackten. Aus diesen entwendeten sie drei hochpreisige Handys, deaktivierten die Sicherheitssperren und flüchteten. Erst kurze Zeit später bemerkte ein Mitarbeiter den Diebstahl und alarmierte die Polizei – eine Fahndung verlief ergebnislos.

Villa in Salzburg ausgeräumt

Über eine Terrassentüre gelangte ein Einbrecher am Mittwochmittag in eine Villa in der Stadt Salzburg. Mehrere Gegenstände wurden entwendet, eine genaue Zahl steht laut Polizei noch nicht fest.