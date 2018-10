Einbrecher in der Stadt Salzburg unterwegs

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag die Terrassentüre eines Wohnhauses in Salzburg-Maxglan auf. Die Unbekannten stahlen Uhren und Ketten im Wert von mehreren tausend Euro. Auch ein Tresor wurde aus der Verankerung, den die Täter ungeöffnet in der Nähe des Hauses am Straßenrand liegen ließen.

Weiterer Einbruch in Salzburg-Itzling

Außerdem verschafften sich am Donnerstag bislang unbekannte Täter zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Salzburg-Itzling Zutritt. Dabei wurden ein Kippfenster und eine Balkontüre aufgebrochen. Die Wohnung wurde durchsucht und ein Handy gestohlen. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt, berichtet die Polizei am Freitag.